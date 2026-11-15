A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 15 novembre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità.

-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 novembre, sarà chiuso il tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria “Monreale”.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiuso il tratto Vignole Borbera Arquata Scrivia-Ronco Scrivia, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

Contestualmente, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia;

-nelle due notti di venerdì 20 e sabato 21 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria “Monreale”.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.