A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 settembre e dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiuso il tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano.
Di conseguenza, le stazioni di Ronco Scrivia e Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Serravalle/Milano.
Inoltre, la stazione di Isola del Cantone non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Genova.
Non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;
-dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 settembre e dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiuso il tratto Vignole Borbera Arquata Scrivia-Ronco Scrivia, verso Genova.
Di conseguenza, le stazioni di Vignole Borbera Arquata Scrivia e Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Genova.
Inoltre, la stazione di Isola del Cantone non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle.
Non saranno raggiungibili le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.