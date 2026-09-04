A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 settembre e dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiuso il tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano.

Di conseguenza, le stazioni di Ronco Scrivia e Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Serravalle/Milano.

Inoltre, la stazione di Isola del Cantone non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Genova.

Non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;

-dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 settembre e dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiuso il tratto Vignole Borbera Arquata Scrivia-Ronco Scrivia, verso Genova.

Di conseguenza, le stazioni di Vignole Borbera Arquata Scrivia e Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Genova.

Inoltre, la stazione di Isola del Cantone non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle.

Non saranno raggiungibili le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia.