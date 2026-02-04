A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 4 febbraio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, nella notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 febbraio, sarà chiuso il tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

Si precisa che, in considerazione della chiusura in direzione di Genova, di seguito indicata, dalle 00:00 alle 4:00 di domenica 8 febbraio, la stazione di Isola del Cantone sarà completamente chiusa in entrata e in uscita.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;

-dalle 00:00 alle 4:00 di domenica 8 febbraio, sarà chiuso il tratto Vignole Borbera Arquata Scrivia-Ronco Scrivia, verso Genova.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto.

Si precisa che, in considerazione della chiusura in direzione Serravalle/Milano sopra indicata, dalle 00:00 alle 4:00 di domenica 8 febbraio, la stazione di Isola del Cantone sarà completamente chiusa in entrata e in uscita.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia.