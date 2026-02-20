A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI VIGNOLE BORBERA-SERRAVALLE, RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA E RONCO SCRIVIA-BUSALLA

Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiuso il tratto Vignole Borbera Arquata Scrivia-Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SP140, la SS35 dei Giovi e la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Serravalle Scrivia;

-dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, le stazioni di Ronco Scrivia e di Isola del Cantone, saranno chiuse in entrata verso Serravalle/Milano; inoltre, l’uscita di Isola del Cantone non sarà raggiungibile, per chi proviene da Genova.

Non saranno raggiungibili, inoltre, l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 a Vignole Borbera Arquata Scrivia;

-dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla, verso Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 a Busalla.