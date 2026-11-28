A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-RONCO SCRIVIA, RONCO SCRIVIA-BUSALLA E STAZIONE DI BUSALLA

Roma, 28 novembre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 1 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Ronco Scrivia, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia;

-sarà chiusa la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Boccardo”.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 2 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 3 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Busalla.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 4 ALLE 6:00 DI SABATO 5 DICEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Busalla, in uscita per chi proviene da Genova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria “Giovi”.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ronco Scrivia.

DALLE 22:00 DI SABATO 5 ALLE 6:00 DI DOMENICA 6 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria “Monreale”.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.

DALLE 23:00 DI DOMENICA 6 ALLE 6:00 DI LUNEDI’ 7 DICEMBRE

-sarà chiusa la stazione di Busalla, in uscita per chi proviene da Genova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria “Giovi”.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ronco Scrivia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.