A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SERRAVALLE SCRIVIA-ALLACCIAMENTO D26 E SERRAVALLE SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Milano, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria: via Cassano, SP35ter, SS35 verso Pozzolo Formigaro, Strada Novi/via Mazzini, viale della Rimembranza, via Francesco Crispi, via Pietro Isola, SP154 ed entrare sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure;
-dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria: SS35 bis dei Giovi, SS35 dei Giovi e SP140 e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.