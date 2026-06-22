A7 SERRAVALLE GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA E RONCO SCRIVIA-BUSALLA
A7 SERRAVALLE GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA E RONCO SCRIVIA-BUSALLA
Roma, 22 giugno 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Serravalle Scrivia, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare alla stazione di Vignole Borbera.
Di conseguenza, l’area di servizio “Giovi Est” e l’area di parcheggio Vocemola Est, situate all’interno del suddetto tratto, non saranno raggiungibili;
-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla, verso Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare a Busalla.