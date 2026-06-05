A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI RONCO SCRIVIA-BUSALLA E RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA

Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Milano, per consentire attività di potenziamento e ammodernamento delle gallerie. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Giovi Est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 a Vignole Borbera Arquata Scrivia;

-dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno e dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla, verso Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 a Busalla.