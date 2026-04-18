A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI RONCO SCRIVIA-BUSALLA E RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI RONCO SCRIVIA-BUSALLA E RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 18 aprile 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Busalla;
-dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;
-dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Busalla.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.