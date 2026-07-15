A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
Roma, 15 luglio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano.