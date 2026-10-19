A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 19, alle 6:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scriva, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia, verso Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.