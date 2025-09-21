A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
Roma, 21 settembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia.