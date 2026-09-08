A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO MILANO
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO MILANO
Roma, 8 settembre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scriva, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Serravalle Scrivia – chiusa, in modalità continuativa, in entrata verso Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza , nel suddetto orario di chiusura del tratto Vignole-Serravalle, sarà accessibile in entrata verso Milano, attraverso l’installazione di un senso unico alternato.