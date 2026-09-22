A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO MILANO
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-SERRAVALLE SCRIVIA VERSO MILANO
Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Serravalle Scriva, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Serravalle Scrivia sarà chiusa, in modalità continuativa, in entrata verso Milano, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nel suddetto orario di chiusura del tratto Vignole-Serravalle, mentre sarà accessibile in entrata verso Milano, attraverso l’installazione di un senso unico alternato.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.