A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SERRAVALLE SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO GENOVA
Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di posa cavi, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Vignole Borbera Arquata Scrivia.