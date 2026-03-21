A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SERRAVALLE SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO GENOVA
Roma, 21 marzo 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria: SP35 bis dei Giovi, SS35 dei Giovi, SP140 e rientrare sulla A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.