A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SERRAVALLE SCRIVIA-ALLACCIAMENTO D26
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SERRAVALLE SCRIVIA-ALLACCIAMENTO D26
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria: via Cassano, SP35ter, SS35 verso Pozzolo Formigaro, Strada Novi/via Mazzini, viale della Rimembranza, via Francesco Crispi, via Pietro Isola, SP154 ed entrare a Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Milano, o in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.