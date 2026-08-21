A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SERRAVALLE SCRIVIA-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA BETTOLE VERSO MILANO
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SERRAVALLE SCRIVIA-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA BETTOLE VERSO MILANO
Roma, 21 agosto 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria: via Cassano, SP35ter, SS35 verso Pozzolo Formigaro, strada Novi/via Mazzini, viale della Rimembranza, via Francesco Crispi, via Pietro Isola, SP154 e rientrare in A7 a Tortona, oppure entrare sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure.