A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SERRAVALLE SCRIVIA-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA BETTOLE VERSO MILANO

Roma, 21 agosto 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa Bettole, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 agosto;

-dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 agosto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria: via Cassano, SP35ter, SS35 verso Pozzolo Formigaro, strada Novi/via Mazzini, viale della Rimembranza, via Francesco Crispi, via Pietro Isola, SP154 e rientrare sulla stessa A7 alla stazione di Tortona, o a Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa Bettole.