A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SERRAVALLE-ALLACCIAMENTO D26
Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, alla stazione di Novi Ligure.