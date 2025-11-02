A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO
Roma, 2 novembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.
Inoltre, sarà chiusa l’entrata verso Serravalle/Milano delle stazioni di Ronco Scrivia e di Isola del Cantone.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia