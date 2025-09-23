A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO

Roma, 23 settembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano. Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP25 dei Giovi e rientrare in A7 a Vignole Borbera Arquata Scrivia.