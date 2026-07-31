A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della galleria “Monreale”, dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 3 agosto, sarà chiuso l tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 a Vignole Borbera Arquata Scrivia.