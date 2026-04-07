A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO

Roma, 7 aprile 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione impianti elettrici della galleria “Gabbia”, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia.

Di conseguenza, le stazioni di Ronco Scrivia e di Isola del Cantone saranno chiuse in entrata verso Serravalle/Milano, inoltre, l’uscita di Isola del Cantone non sarà raggiungibile per chi proviene da Genova.

Non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatori alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.