A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO SERRAVALLE/MILANO

Roma, 15 giugno 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia verso Serravalle/Milano.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Giovi est” e chiusa anche la stazione di Isola del Cantone in entrata verso Serravalle/Milano e in uscita per chi proviene da Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.