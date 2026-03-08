A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA VERSO MILANO/SERRAVALLE

Roma, 8 marzo 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Milano/Serravalle, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

Inoltre, sarà chiusa l’entrata verso Serravalle/Milano delle stazioni di Ronco Scrivia e di Isola del Cantone.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;

per la chiusura dell’entrata verso Milano/Serravalle di Ronco Scrivia e Isola del Cantone: Vignole Borbera Arquata Scrivia.