A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE IL TRATTO RONCO SCRIVIA-VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 23 ottobre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire verifiche preventive invernali, dalle 00:00 alle 4:00 di domenica 26 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrambe le direzioni, Serravalle/Milano e Genova.

Di conseguenza, la stazione di Isola del Cantone sarà completamente chiusa in entrata e in uscita. Contestualmente saranno chiuse, nel suddetto tratto, l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est” e le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Serravalle/Milano e in direzione di Genova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Serravalle/Milano: dopo, l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;

verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia.