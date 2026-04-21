A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSE PER ALCUNE ORE NOTTURNE LE STAZIONI DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA E BUSALLA

Roma, 21 aprile 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 alle 24:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Serravalle/Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia;

-dalle 00:00 alle 4:00 di sabato 25 aprile, sarà chiusa la stazione di Busalla, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ronco Scrivia.