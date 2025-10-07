A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO LA A26
Per consentire lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di questa sera, martedì 7, alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il ramo di immissione sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Serravalle Scrivia, al km 84+500 della A7, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure.