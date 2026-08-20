A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Roma, 20 agosto 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 20, alle 6:00 di venerdì 21 agosto, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in entrata verso Genova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione dello svincolo.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.