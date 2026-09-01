A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 1 settembre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 23:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 settembre, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia.