A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Roma, 13 ottobre 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, sulla stessa A7 o alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.