A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA

Roma, 19 luglio 2024 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 luglio, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, sulla stessa A7, o alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.