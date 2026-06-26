A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 giugno, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, sulla stessa A7, o alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.