A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO LA A26
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO LA A26
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il Ramo di immissione sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire a Tortona e rientrare dalla stessa stazione verso Genova, per immettersi poi sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole e riprendere il proprio itinerario in direzione della A26.