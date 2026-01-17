A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 17 gennaio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Genova.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia o di Isola del Cantone (quest’ultima consigliata solo ai veicoli leggeri).