A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 2 agosto 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 agosto, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in entrata verso Genova.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.