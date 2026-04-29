A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 29 aprile 2026 – Per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, sulla A7 Serravalle-Genova, dalle 22:00 di giovedì 30 aprile alle 6:00 di venerdì 1 maggio, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.