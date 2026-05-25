A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Roma, 25 maggio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, sulla stessa A7, o la stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.