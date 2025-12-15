A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 15 dicembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, dalle 00:00 alle 3:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle, per consentire attività di ispezione e manutenzione dello svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia.