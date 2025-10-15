A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 15 ottobre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 4:00 di venerdì 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in uscita per chi proviene da Serravalle/Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Serravalle Scrivia, al km 84+500.