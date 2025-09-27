A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 27 settembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 4:00 di martedì 30 settembre, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia.