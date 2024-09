A7 SERRAVALLE-GENOVA: APERTE DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO A7/A10 E GENOVA SAMPIERDARENA

Riaperto completamente il tratto anche in direzione Genova

Genova, 5 settembre 2024 – Alle ore 04,00 circa è stato completamente riaperto il tratto compreso tra il bivio A7/A10 e Genova Sampierdarena, anche verso Genova, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme, all’altezza del km 132,8 in direzione Genova, all’interno di una Galleria Fonica ripristinata durante la notte in seguito ai danni causati dall’evento.

Nella notte appena trascorsa sono proseguiti i lavori per consentire di restituire al traffico tutte le corsie della carreggiata, grazie ai tecnici e alle maestranze di ASPI che hanno lavorato H24 per poter riaprire nel minor tempo possibile.

Un grande sforzo che ha visto impegnati circa 10 tecnici, 40 operai e 21 mezzi tra piattaforme elevatrici, spazzatrici, furgoni e mezzi speciali.

Dopo aver rimosso i pannelli fonoassorbenti danneggiati dalle fiamme, sono state eseguite delle ispezioni profonde con l’esecuzione di prove strumentali sulla struttura della galleria fonica.

Infine, sono state eseguite le operazioni di pulizia della carreggiata per ripristinare la normale operatività dell’infrastruttura.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico circola su tutte le corsie disponibili in entrambe le direzioni e non si registrano turbative al traffico.