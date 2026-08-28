A7 SERRAVALLE-GENOVA: AL VIA I LAVORI DI AMMODERNAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STAZIONE SERRAVALLE SCRIVIA

Dalla notte tra il 31 agosto e il 1 settembre chiusa l’entrata di Serravalle Scrivia verso Milano

Roma, 28 agosto 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, dalle ore 6:00 del 1° settembre, prenderanno il via le attività di riqualifica delle barriere di sicurezza della rampa di entrata della stazione di Serravalle Scrivia.

Il cronoprogramma delle lavorazioni è stato condiviso con la Società Milano Serravalle Milano Tangenziali e con la Regione Piemonte.

L’intervento, che rientra nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sulla rete in gestione in linea con la vigente normativa, riguarderà, in particolare, la sostituzione delle barriere di sicurezza con nuovi dispositivi di ultima generazione e vedrà l’impiego di più squadre operanti su diversi turni, sette giorni su sette, con l’obiettivo di ottimizzare al massimo le lavorazioni.

Per consentire attività propedeutiche all’avvio del cantiere, già dalle 22:00 del 31/08/2026 sarà attiva la chiusura dell’entrata di Serravalle Scrivia, verso Milano, in modalità continuativa, e dalle 22:00 del 31 agosto alle 6:00 del 1° settembre, sarà chiusa anche l’uscita per chi proviene da Genova.

Le attività proseguiranno fino all’avvio delle operazioni invernali e comunque, entro la fine del mese di novembre, con l’obiettivo di ripristinare la piena fruibilità della stazione entro la festa dell’Immacolata, al fine di agevolare gli spostamenti in direzione Milano.

In alternativa potrà essere utilizzata la stazione di Tortona, sulla stessa A7, o la stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.

In caso di necessità legate a eventuali concomitanti chiusure di tratta, il cantiere sarà rimodulato attraverso l’installazione di un senso unico alternato, per consentire la riapertura temporanea dell’ingresso verso Milano. Dopo la sospensione del cantiere, al termine della stagione invernale, sarà messo a punto un programma per la ripresa delle attività, per il completamento definitivo dei lavori.

La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha previsto, per l’intero periodo delle attività, il potenziamento del servizio di assistenza e il rafforzamento dei presidi operativi a supporto dell’utenza e della segnaletica.