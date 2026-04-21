A7 SERRAVALLE-GENOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 21 aprile 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla, verso Genova, prevista dalle 22:00 di questa sera martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 aprile. Nello stesso orario, sarà chiuso il tratto compreso tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Ronco Scrivia, verso Genova, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di in incidente.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure, sulla stessa A7, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, chiusura del tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia;

-dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 aprile, chiusura del tratto Ronco Scrivia-Busalla, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SS35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Busalla.