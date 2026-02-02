A7 SERRAVALLE-GENOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, sono state annullate le seguenti chiusure:

-annullata la chiusura del tratto Vignole Borbera Arquata Scrivia-Serravalle, verso Serravalle/Milano, che era prevista dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 febbraio;

-annullata la chiusura del tratto Serravalle Scrivia-Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Genova, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiusa la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, in entrata verso Serravalle/Milano, per lavori di manutenzione dei pali luce.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia;

-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso il tratto Vignole Borbera Arquata Scrivia-Serravalle Scrivia, verso Serravalle/Milano, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e di pavimentazione. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 a Serravalle Scrivia.