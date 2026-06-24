A7 SERRAVALLE-GENOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Roma, 24 giugno 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, è stato aggiornato il programma delle chiusure della stazione di Serravalle Scrivia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato:
-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiusa in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole;
-nelle due notti di venerdì 26 e sabato 27 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova.
In alternativa si consiglia di uscire a Vignole Borbera Arquata Scrivia sulla stessa A7 o a Novi Ligure, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole.