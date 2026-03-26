A7 SERRAVALLE-GENOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
A7 SERRAVALLE-GENOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 26 marzo 2026 – Sulla A7 Serravalle-Genova, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, previsto dalle 22:00 di questa sera, giovedì 26, alle 6:00 di venerdì 27 marzo.
In tale orario, la stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova, per lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia.