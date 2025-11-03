A7 SERRAVALLE-GENOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 3 novembre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, sono state annullate le chiusure dell’uscita di Vignole Borbera Arquata Scrivia, previste nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 novembre.
Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della suddetta stazione, in uscita per chi proviene da Milano/Serravalle, nelle due notti di giovedì 6 e venerdì 7 novembre, con orario 22:00-6:00, per lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Serravalle Scrivia.