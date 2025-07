A7 SERRAVALLE-GENOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA-RONCO SCRIVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 22 luglio 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, è stata annullata la chiusura del tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, che era prevista dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 luglio; di conseguenza, saranno regolarmente accessibili l’area di servizio “Giovi est” e di parcheggio “Vocemola est”.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, in entrambe le direzioni, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 luglio;

-dalle 22:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25luglio;

-dalle 22:00 di sabato 26 alle 6:00 di domenica 27 luglio:

sarà chiuso il tratto Vignole Borbera Arquata Scrivia-Ronco Scrivia, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Isola del Cantone, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Serravalle e contestualmente chiuse anche le aree di servizio “Valle Scrivia ovest” e “Giovi ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Ronco Scrivia;

-dalle 23:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 luglio, sarà chiuso il tratto Ronco Scrivia-Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Giovi est” e l’area di parcheggio “Vocemola est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.